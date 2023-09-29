Фактически альянс уже участвует в конфликте на Украине

На возможный удар России по силам НАТО в рамках российско-украинского конфликта Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий. К такому выводу пришла американская некоммерческая исследовательская организация RAND.

В RAND при этом попытались заверить в якобы допущенных Россией ошибках в связи с проведением спецоперации, что, по мнению авторов документа, может принудить Москву к дальнейшей эскалации.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что данная публикация может быть вбросом для того, чтобы как раз подтолкнуть Россию к эскалации, сообщает РИА Новости.

В Москве указывали, что расширение НАТО на восток началось задолго до начала российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин на протяжении многих лет предлагал США и ЕС обсудить этот вопрос в рамках международного права, однако страны Запада продемонстрировали решительный отказ от любых переговоров с Москвой.

Североатлантический альянс продолжает нагнетать ситуацию, препятствуют мирному урегулированию конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к установлению мира на европейском континенте, поэтому первостепенная задача военно-политического блока заключается в предоставлении всех необходимых вооружений ВСУ для продолжения наступательных действий.

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