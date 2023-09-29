Американские Шариковы: движение BLM требует репараций

И самостоятельно получает их, совершая налеты и грабежи

Неизвестно, как часто активисты движения Black Lives Matter обращаются к трудам Карла Маркса, но массовые ограбления магазинов в Соединенных Штатах обрастают вполне себе революционной идеологией. Если вы думаете, что это просто желание украсть новый телефон или дорогую тряпку, ошибаетесь. Магазины все равно получат свою страховку. А голодные активисты BLM смогут пользоваться новым телефоном, ходить в костюме "Гуччи" и закусывать украденный виски деликатесами.

За такими репарациями толпа в Лос-Анджелесе отправилась в центральный универмаг "Нордстром". И просто разнесла его, прихватив с собой люксовых товаров на 100 тысяч долларов. Уехали на угнанных автомобилях. Вывозят целые коллекции. Может быть, они тоже хотят быть в тренде сезона, как рекомендуют гламурные журналы. Но чаще электронику и модные тряпки просто продают через интернет.

Оборотистые ребята из движения BLM в 2020-м после убийства Джорджа Флойда несколько месяцев держали в страхе американские города, устраивая погромы и грабежи. Конечно, в знак протеста против расизма и насилия, дискриминации цветного населения.

В стране равных возможностей каждый имеет право делать свой бизнес. Как может. Как умеет. Либерализация законодательства в самой демократической стране привела к тому, что ограбления перестали считаться преступлением, Потому что их совершают угнетаемые представители меньшинств. А в Калифорнии вполне официально декриминализовали все кражи на сумму до 950 долларов. В общем, экспроприация в виде репараций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"