Артиллерия уничтожила пункты временной дислокации боевиков у поселков Победа и Розовка

Российские войска группировки "Юг" отбили шесть атак ВСУ на артемовском, авдеевском и лисичанском направлениях, сообщили в Минобороны.

На краснолиманском участке фронта у Серебрянского лесничества противник потерял до 50 боевиков и БМП. Средствами ПВО сбит вражеский беспилотник. Артиллерия уничтожила пункты временной дислокации националистов у поселков Победа и Розовка. Неприятель потерял американское орудие М-777, две гаубицы Д-20, одну "Мсту-Б" и станцию контрбатарейной борьбы иностранного производства.

Ювелирно работают российские штурмовики Су-25 группировки "Запад" на донецком направлении. В очередной раз "Грачи" нанесли удар по военным объектам ВСУ. Уничтожены замаскированные полевые укрепления противника и бронетехника. По докладу авианаводчика - все цели поражены. Этот боевой вылет показал высокий профессионализм наших экипажей.

За личное уничтожение или захват военной техники противника наши бойцы получили денежные сертификаты от Минобороны на сумму в один миллион рублей. Во время попытки наступления радикалов на купянском направлении были уничтожены два немецких танка "Леопард". Вражескую технику выследил расчет разведывательного беспилотника и артиллеристы из гаубицы Д-30 нанесли точный удар. Печальна и участь второго "Леопарда".

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