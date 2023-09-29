Рискуя жизнью: представлены новые герои спецоперации

Сержант Дмитрий Селиванов и его бригада вернули на передовую более трех десятков единиц восстановленной колесной и гусеничной техники

Минобороны России рассказало о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Лейтенант Дмитрий Холодков обнаружил замаскированные фортификационные сооружения и позиции для миномётной стрельбы ВСУ, а также радикалов численностью до роты. Дмитрий со своим штурмовым отрядом принял решение атаковать противника. Во время боя были уничтожены бронеавтомобиль, более 10 неонацистов и захвачено шесть вражеских блиндажей. Отступающего врага накрыла наша артиллерия.

Сержант Дмитрий Селиванов и его бригада вернули на передовую более трех десятков единиц восстановленной колесной и гусеничной техники. В ходе одного из плановых ремонтов позиции подразделения подверглись артобстрелу боевиков, ангар с техникой загорелся. Рискуя жизнью Дмитрий, спас из огня раненого сослуживца.

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