Отличившихся бойцов Сахалинского соединения наградили на передовой

Они получили медали "За храбрость" разных степеней

Государственные награды вручены военнослужащим группировки "Восток", отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, сообщили в Минобороны.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атак на одном из самых сложных участков фронта, угледарском, бойцы Сахалинского соединения получили медали "За храбрость" разных степеней.

Эта награда недавно введена указом президента. Церемония вручения прошла прямо на передовой.

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