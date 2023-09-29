ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские миротворцы провели гуманитарную акцию для жителей Нагорного Карабаха

09:39
  • пятница
  • 29 сентября 2023

В Степанакерт доставили 12 тонн грузов

Российские миротворцы провели гуманитарную акцию для жителей Нагорного Карабаха. В Степанакерт доставили 12 тонн грузов, передает "ТВ Центр".

Это - продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, по пути следования гумколонны наша миссия оказывала помощь жителям, которые самостоятельно покидают регион.

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения в Нагорном Карабахе. На территории миссии находятся более 110 человек, которые не могут вернуться в свои дома, среди них 50 детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские миротворцы
Российские миротворцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.