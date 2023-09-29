В Степанакерт доставили 12 тонн грузов

Российские миротворцы провели гуманитарную акцию для жителей Нагорного Карабаха. В Степанакерт доставили 12 тонн грузов, передает "ТВ Центр".

Это - продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Кроме того, по пути следования гумколонны наша миссия оказывала помощь жителям, которые самостоятельно покидают регион.

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения в Нагорном Карабахе. На территории миссии находятся более 110 человек, которые не могут вернуться в свои дома, среди них 50 детей.

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