В Конгрессе США одобрили выделение Киеву помощи на 300 млн долларов

Вашингтон продолжает спонсировать киевский режим
Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 сентября, одобрила предоставление Украине помощи в размере 300 млн долларов.
Эти средства предполагается выделить Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Речь идет не об отправке украинской армии уже имеющейся у Соединенных Штатов техники и оружия, а о заключении на указанную сумму контрактов между Пентагоном и производителями вооружений.
Наряду с этим 20 млн долларов направят на ужесточение контроля за выделяемыми киевскому режиму деньгами, сообщает ТАСС.
При этом в самих Соединенных Штатах вновь реальна угроза шатдауна — прекращения работы государственных структур и организаций из-за отсутствия утвержденного проекта бюджета. Дедлайн для американских законотворцев — 1 октября.
Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд предупредил, что поставки Соединенными Штатами оружия и военной техники на Украину замедлятся в случае шатдауна.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"