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В Конгрессе США одобрили выделение Киеву помощи на 300 млн долларов

07:46
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Вашингтон продолжает спонсировать киевский режим

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 сентября, одобрила предоставление Украине помощи в размере 300 млн долларов.
Палата представителей США не поддержала сокращение помощи Украине

Эти средства предполагается выделить Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Речь идет не об отправке украинской армии уже имеющейся у Соединенных Штатов техники и оружия, а о заключении на указанную сумму контрактов между Пентагоном и производителями вооружений.

Наряду с этим 20 млн долларов направят на ужесточение контроля за выделяемыми киевскому режиму деньгами, сообщает ТАСС.

При этом в самих Соединенных Штатах вновь реальна угроза шатдауна — прекращения работы государственных структур и организаций из-за отсутствия утвержденного проекта бюджета. Дедлайн для американских законотворцев — 1 октября.

Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд предупредил, что поставки Соединенными Штатами оружия и военной техники на Украину замедлятся в случае шатдауна.

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