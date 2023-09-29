Вашингтон продолжает спонсировать киевский режим

Палата представителей Конгресса США в четверг, 28 сентября, одобрила предоставление Украине помощи в размере 300 млн долларов.

Эти средства предполагается выделить Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Речь идет не об отправке украинской армии уже имеющейся у Соединенных Штатов техники и оружия, а о заключении на указанную сумму контрактов между Пентагоном и производителями вооружений.

Наряду с этим 20 млн долларов направят на ужесточение контроля за выделяемыми киевскому режиму деньгами, сообщает ТАСС.

При этом в самих Соединенных Штатах вновь реальна угроза шатдауна — прекращения работы государственных структур и организаций из-за отсутствия утвержденного проекта бюджета. Дедлайн для американских законотворцев — 1 октября.

Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд предупредил, что поставки Соединенными Штатами оружия и военной техники на Украину замедлятся в случае шатдауна.

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