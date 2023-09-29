Лондон признал недооценку крепости обороны ВС России

Это замедляет контрнаступление ВСУ

Линия обороны российских военных оказалась крепче, чем полагали на Западе. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

Как пишет The Times, Радакин призвал снизить ожидания от итогов украинского контрнаступления в краткосрочной перспективе. По его словам, уже идет "война на истощение", для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь.

Проблемы ВСУ британский военный объяснил, в числе прочего, нехваткой боевой подготовки у украинских солдат и неоднородностью арсенала, где вперемешку используются образцы старого советского образца и новая западная техника.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что наступательные действия ВСУ захлебнулись из-за масштабных минных полей в зоне военной спецоперации.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Украина пытается оправдать неудачи на поле боя любыми доступными способами, "виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"