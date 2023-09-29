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Лондон признал недооценку крепости обороны ВС России

08:35
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Это замедляет контрнаступление ВСУ

Линия обороны российских военных оказалась крепче, чем полагали на Западе. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

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Как пишет The Times, Радакин призвал снизить ожидания от итогов украинского контрнаступления в краткосрочной перспективе. По его словам, уже идет "война на истощение", для победы в которой нужна как военная, так и экономическая мощь.

Проблемы ВСУ британский военный объяснил, в числе прочего, нехваткой боевой подготовки у украинских солдат и неоднородностью арсенала, где вперемешку используются образцы старого советского образца и новая западная техника.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что наступательные действия ВСУ захлебнулись из-за масштабных минных полей в зоне военной спецоперации.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Украина пытается оправдать неудачи на поле боя любыми доступными способами, "виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность".

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