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Сильные дожди привели к наводнениям в Стамбуле

10:32
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Ливневые канализации не справлялись с мощными потоками воды

В Турции ликвидируют последствия мощного циклона, который обрушился сразу на несколько регионов страны, сообщает "ТВ Центр".

Сильные дожди привели к наводнениям в Стамбуле. Ливневые канализации не справлялись с мощными потоками воды. Пешеходов сбивало с ног и уносило бурным течением. Автомобили глохли, в некоторых районах парализовано движение транспорта. Затоплены подвалы и подземные переходы. Пострадали и другие города.

За последние сутки в МЧС от жителей поступило более полутора тысяч обращений о помощи. Синоптики предупреждают: в ближайшие дни непогода не отступит, и регион ждет новая волна подтоплений.

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