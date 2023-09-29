Путин обсудил с Евкуровым формирование добровольческих подразделений

Социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и отставным полковником Андреем Трошевым. Кадры встречи были опубликованы накануне вечером в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства напомнил, что в ходе последней встречи с Трошевым были затронуты вопросы формирования добровольческих подразделений, которые могли бы выполнять приоритетные задачи Минобороны России в рамках военной спецоперации.

"Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - заявил Путин, чьи слова приводит "Известия".

Обращаясь к Трошину, российский лидер поднял вопросы социального обеспечения участников СВО. По словам Путина, для решения таких задач относительно недавно в России был создан фонд "Защитники Отечества". Как отметил президент, сотрудники этой организации занимаются оказанием своевременной помощи ветеранам боевых действий и родственникам погибших военнослужащих.

При этом Путин подчеркнул, что правительство России обеспечит всех участников военной спецоперации "одинаковыми" социальными гарантиями. По его словам, на сегодняшний день власти продолжают оказывать помощь всем военнослужащим, которые так или иначе были задействованы в спецоперации.

"Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество", - заключил он.

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