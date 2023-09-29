Почти 85 тысяч человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха

Люди уезжают после резкого обострения обстановки

К утру пятницы, 29 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 84 770 насильственно перемещенных лиц. Об этом рассказала пресс-секретарь председателя армянского правительства Назели Багдасарян.

При этом, согласно официальной статистике, всего в Нагорном Карабахе жили около 120 тысяч этнических армян, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава армянского кабмина Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни на территории Нагорного Карабаха не останется этнических армян в результате "этнических чисток и депортаций".

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил убежденность в том, что на данный момент каких-либо реальных причин для массового исхода этнических армян из Нагорного Карабаха нет, хотя многие жители непризнанной республики действительно приняли решение покинуть территорию Нагорного Карабаха "навсегда".

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