Однако точка невозврата еще не пройдена

Италия опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне киевского режима. Такое заявление сделал в пятницу, 29 сентября, посол России в Риме Алексей Парамонов.

Дипломат подчеркнул, что "Рим включился во все возможные антироссийские действия – поставку вооружений и разведывательных данных киевскому режиму, распространение антироссийской украинской пропаганды и так далее".

В итоге российско-итальянские отношения "переживают драматический момент", однако "точка невозврата еще не пройдена", заявил посол. При этом он указал, что "неустойчиво балансировать на ее краю — вряд ли хорошее взвешенное решение", сообщает РИА Новости.

Ранее итальянские журналисты заявили, что Россия победит в противостоянии с Украиной за счет трех важнейших преимуществ, которые в перспективе приведут к сокрушительному и окончательному поражению украинских военных в зоне СВО.

Также в Италии указывали, что провал ВСУ вызовет российское контрнаступление вопреки прогнозам западных "экспертов", которые с 24 февраля 2022 года ни разу не попали в цель со своими прогнозами, совершенно не соответствующими действительности.

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