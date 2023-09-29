Генштаб: планов проведения новой мобилизации нет

Частичную мобилизацию в России провели осенью 2022 года

В Генеральном штабе ВС России нет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. Об этом рассказал в пятницу, 29 сентября, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Он подчеркнул, что желающих служить по контракту и уже заключивших контракты, а также добровольцев достаточно для выполнения задач в рамках спецоперации.

В Генштабе также отметили увеличение числа желающих поступить в ВС России по контракту, сообщает "Интерфакс".

Частичная мобилизация проводилась в России осенью 2022 года. Председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов рассказал, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания военной спецоперации на территории Украины. При этом каждые полгода они получают отпуск.

Тем временем глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых ограниченно годным к военной службе нельзя служить по контракту в Вооруженных силах России.

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