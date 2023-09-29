От Зеленского отказываются его же союзники

У западных стран рано или поздно закончится терпение из-за постоянно растущих требований президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению ВСУ. Об этом в интервью изданию Politico заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана.

"Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины", - заявил Кансиана, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что отказ стран Запада от широкомасштабной и всесторонней поддержки Украины приведет к "сокрушительному" поражению украинской армии в зоне СВО. По его словам, дискуссии в политическом истеблишменте США о целесообразности финансирования ВСУ указывают на "поворотный момент" в конфликтной ситуации.

Ранее журналисты издания The Telegraph сообщили, что в ближайшее время ВСУ могут лишиться поддержки со стороны Запада из-за неблагодарности украинского лидера Владимира Зеленского за оказанную ранее военную и финансовую помощь. По мнению аналитиков издания, отказ США и ЕС от финансирования Украины приведет к поражению Киева в противостоянии с Москвой.

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