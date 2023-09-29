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Байден заявил об отсутствии у Путина "демократической косточки"

09:39
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Объяснений американский лидер не дал

У российского президента Владимира Путина "нет демократической косточки в теле" — такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.

Как уточнили в журналистском пуле Белого дома, это заявление Байден сделал, когда рассуждал о рекордном количестве созданных рабочих мест и о словах своего предшественника Дональда Трампа об "очень хороших людях".

При этом сам Байден и его администрация не дали никаких объяснений относительно того, что имел в виду американский президент, сообщает РИА Новости.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что история уже сделала свой выбор в пользу президента России Владимира Путина — он близок к народу, тогда как "Байден же рассказывает нам про "Корн Поп".

Американский режиссер Оливер Стоун отмечал, что российский президент Владимир Путин всегда был настроен на конструктивный диалог с Западом — "он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина".

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