Западнее Кременной удалось захватить несколько опорных пунктов противника

С наступлением ночи подразделения ВСУ начинают активную артподготовку в районе Работино запорожского направления. Пехота делает несколько вылазок. Однако тут же становится удобной мишенью для российской артиллерии. Выжившие националисты спасаются бегством.

Не считаясь с потерями, украинское командование продолжает попытки атаковать российские позиции в Запорожье. Измотанным за 4 месяца безрезультатных боев националистам остается лишь подсчитывать уничтоженную технику. Например, эта гаубица подбита дроном-камикадзе в районе Вербового.

На донецком направлении продолжаются бои за Марьинку. Большая часть города освобождена. Однако враг все еще удерживает западную окраину. Обнаружив командный пункт ВСУ, российская артиллерия наносит точный удар. Еще один горячий участок – южнее Артемовска. Противник стягивает все новые силы, надеясь взять под контроль отрезок вдоль железной дороги. Однако российские военные прочно удерживают позиции. В том числе благодаря действиям наших ВКС. Получив координаты новой цели - в поле обнаружены замаскированные укреп позиции националистов, - штурмовики поднимаются в воздух.

Российские военные усиливают натиск и на купянском направлении. Западнее Кременной удалось захватить несколько опорных пунктов противника. Башню этого танка (см. видео) отбросило на несколько десятков метров. Артиллерийская канонада не стихает и на южных участках фронта. Российские военные пресекли очередную попытку вражеского десанта высадиться на острове Алешкинский.

А это уже район Антоновского моста. Разведка обнаружила среди заброшенных дач на правом берегу Днепра наблюдательный пункт националистов. На место тут же выдвигается мобильная группа десантников. Нанеся удар, экипаж сменит позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Счет уничтоженной за время СВО техники противника ведется на тысячи. Этот "Леопард" уничтожил расчет гаубицы Д-30 "Западной" группировки войск. Разведка заметила два танка и передала артиллеристам точные координаты. Первый же снаряд угодил в гусеницу немецкой машины. За уничтожение техники противника бойцы получили денежные сертификаты от Министерства обороны на сумму в миллион рублей.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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