Музыкальная дипломатия: что происходит во внешней и внутренней политике США

Сложнейшая задача для американской администрации - организовать встречу Байдена и Си

Новая программа американского Госдепа - музыкальная дипломатия. Золотой стандарт блюза Hoochie Coochie Man Мадди Уотерса 1954 года. За выбор композиции, виртуозную игру, вокал, но главное - изысканный вкус и артистизм, американцы Блинкена похвалили. А вот за выбор времени – нет. Правительству страны грозит приостановка работы, а дипломаты устроили пир во время чумы.

На то, чтобы согласовать хотя бы временный месячный бюджет, у демократов и республиканцев остается последний рабочий день. Госслужащим уже разослали уведомления о возможной приостановке работы. Она коснется 2 миллионов федеральных чиновников и полутора миллионов военных, которым советуют "потуже затянуть пояса".

Под угрозой и подготовка украинских пилотов. И нет, их там не учат управлять истребителями. Во всяком случае сейчас есть кое-что поважнее - обучение английскому языку.

А ведь именно помощь далекой Украине была краеугольным камнем проекта американского военного бюджета. Республиканцы хотят пересадить Киев на голодный паек и урезать транши.

Что в итоге: Киев все-таки получит 300 миллионов долларов, ведь чего не сделаешь перед президентскими выборами. Других козырей у демократов все равно нет. Действующий президент на грани импичмента. Накануне в Конгрессе началось рассмотрение этого вопроса. Сам Байден вновь чудит. Вступил в перепалку с активистом, прервавшим его выступление.

Еще одна сложнейшая задача для американской администрации - организовать встречу Байдена и Си. И пока в Белом доме журналистам рассказывают о том, как плодотворно идет работа в этом направлении, агентство Bloomberg приводит интересную деталь – Китай не продлил соглашение на пребывание своих панд в США. Они, как известно, всегда остаются в собственности Поднебесной. Так что в конце 2024-го все три медведя должны вернуться в Пекин. А значит, действительно в двусторонних отношениях все очень сложно. Ведь даже музыкальная дипломатия Блинкена пока не в силах спасти китайскую дипломатию панд.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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