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В Турции ликвидируют последствия мощного циклона

11:48
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Ливни с градом и сильным ветром обрушились на северо-запад страны

Отважные жители штурмуют переходы и лестницы, хотя передвигаться по ним почти невозможно. Пешеходов и мотоциклистов сбивает с ног и уносит потоками воды. Улицы Стамбула и окрестных городов больше напоминают реки с бурным течением.

Одну женщину спасли прохожие. Сама она уже не могла подняться. И подобных картин много. Люди приходят друг к другу на помощь, используя подручные средства.

Преодолеть это бескрайнее море не под силу даже тяжелой технике. Спасательные команды подняли по тревоге во всем регионе. Они сбиваются с ног, пытаясь успеть на вызовы. За несколько часов их поступило более полутора тысяч.

Повсюду вызволяют людей из водных ловушек. Из школ и детских садов эвакуируют воспитанников. Мимо проплывают автомобили. Крупнейший город Турции превратился в сплошную зону бедствия. Ливень с градом несколько часов подряд только усиливался. В отдельных районах выпало такое количество осадков, что машины полностью ушли под воду. Резко возросло число автоаварий. Парализовано движение общественного транспорта. Дорога в аэропорт перекрыта. Туда можно добраться разве что на лодке.

Затоплены первые этажи зданий, подвалы, подземные переходы, метро. Теперь там бьют водопады. В ближайшие часы ливни продолжатся. Ожидается сильный ветер. Синоптики предупреждают о возможности новых подтоплений. Мэр Стамбула призвал горожан покинуть самые опасные районы. 

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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