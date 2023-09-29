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Осенний призыв стартует 1 октября во всех субъектах страны

11:51
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Призывников не будут направлять в пункты дислокации на новых территориях

Осенний призыв стартует 1 октября во всех субъектах страны. За исключением отдельных районов Крайнего Севера, где он начинается на месяц позже. Об этом сообщили сегодня на брифинге Генштаба Вооруженных сил.

Отправка со сборных пунктов начнется с 16 октября. В Минобороны отметили, что призывников не будут направлять в пункты дислокации на новых территориях. А срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев.

Также в Генштабе подчеркнули, что дополнительные мобилизационные мероприятия проводиться не будут. Поскольку для выполнения задач СВО достаточно контрактников и добровольцев.

"В настоящее время значительно увеличилось и количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту. Для их своевременного оформления Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами. Работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов Российской Федерации", - заявил Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

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