Фонд "Своих не бросаем" оказывает материальную помощь ветеранам боевых действий

Волонтеры закупают и передают госпиталям лекарственные препараты и медицинское оборудование

Материальную помощь и психологическую поддержку ветеранам боевых действий оказывает фонд "Своих не бросаем".

Волонтеры закупают и передают госпиталям лекарственные препараты и медицинское оборудование. Особое внимание добровольцы уделяют раненым участникам спецоперации. После лечения и реабилитации им помогают с трудоустройством.

"Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" осуществляет свою работу именно благодаря неравнодушным гражданам. Я бы хотел выразить особую признательность и благодарность всем жителям города Москвы и Подмосковья за то, что вы делаете. За то, что вы помогаете нам не оставить ребят в беде", - сказал Сергей Забегаев, директор фонда помощи "Своих не бросаем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"