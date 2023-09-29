В больнице Хакасии пациент восстанавливается после уникальной операции

Хирурги буквально по крупицам собрали лицо мужчины, на которого напал медведь

Оказался Виктор в Хакасской больнице им. Ремишевской после встречи с медведем. Мужчина отправился с друзьями за шишкой в тайгу.

"Он на меня прыжками. Я за дерево, он за мной. Потом лапой меня зацепил, сбил с ног. И встал на меня. Я защищался руками. Он три раза куснул – три перелома сразу. Уже всё, думал. До свидания всем", - рассказывает мужчина.

Однако, обездвижив жертву, таежный хищник не стал убивать.

"Начал мне лицо грызть. Грыз, челюсть вывернул. Это я все в сознании был. Челюсть вывернул, еще пару раз грызанул. Сошел и ушел от меня просто", - вспоминает Виктор.

Дождавшись, пока медведь скроется, пострадавший самостоятельно добрался до товарищей, которые и вызвали спасателей. Бортом санавиации мужчину доставили в ближайшую больницу. Сначала пациенту экстренно провели компьютерную томографию, ведь визуально понять, где и какие именно повреждения, было невозможно.

"Было кровавое месиво, непонятно, где рот, где нос. Я думал, что придется накладывать трахеостому, но все обошлось", - отметил челюстно-лицевой хирург Руслан Меллин.

То есть врачи предполагали, что придется ставить трубку в трахею, чтобы дать наркоз. Настолько серьезные были повреждения. В операции участвовали сразу семь специалистов. Пациенту сохранили верхнее нёбо, а с помощью металлических пластин собрали все кости лицевого скелета.

"В течение пяти часов мы занимались кружком вязания – пытались собрать из того, что было, полноценное лицо. Пришлось где-то перекраивать, где-то натягивать", - объясняет Меллин.

Все дальнейшие манипуляции были уже эстетические – сохранить лицо. Удалось сохранить и зрение, и подвижность глаза – были сильно повреждены мышцы, приводящие веко в движение. Пациент не терял присутствия духа при поступлении, не теряет и сейчас.

Сейчас Виктор восстанавливается и уже планирует выйти на работу – он учитель физкультуры. От походов в тайгу за шишкой отказываться не собирается, но теперь будет брать с собой ружье.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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