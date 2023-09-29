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Песков объяснил присутствие экс-главы штаба "Вагнера" на встрече с Путиным

10:27
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Отставной полковник участвовал во встрече президента с замминистра обороны

Бывший начальник штаба группы "Вагнер" полковник в отставке Андрей Трошев в настоящее время работает в Министерстве обороны России. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Объясняя присутствие Трошева на встрече Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, чиновник утвердительно ответил на вопрос о работе отставного полковника в Минобороны.

Другие подробности спикер Кремля не привел — неизвестно, в какой должности Трошев работает в министерстве, сообщает "Интерфакс".

Бойцы группы "Вагнер" в настоящее время находятся в Белоруссии, где помогают в подготовке военнослужащих белорусской армии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши и стран Балтии о выводе группы ЧВК "Вагнер" из республики.

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