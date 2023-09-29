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Токаев заявил, что Казахстан не является "анти-Россией"

10:51
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Астана продолжит укреплять сотрудничество с Москвой

Астана выступает против антироссийских санкций, поскольку считает односторонние рестрикции против Москвы контрпродуктивными. Об этом в интервью местному информагентству заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.   

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Напомним, что накануне казахский лидер Касым-Жомарт Токаев встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Примечательно, что в ходе совместного брифинга Токаев заявил, что Астана планирует поддержать рестрикции Запада против России для нормализации отношений между Казахстаном и ЕС.

Как отметил политик, внешнеполитическая стратегия Казахстана направлена на установление взаимовыгодного сотрудничества не только с Россией, но и с другими приграничными странами. По словам Токаева, несмотря на антироссийские санкции Запада, Астана продолжит укреплять сотрудничество с Москвой в гуманитарной и торговой сферах.

"Казахстан не является анти-Россией. Санкции Запада против России крайне негативно влияют на структуру международных отношений. Санкции контрпродуктивны", - заявил Токаев, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президент Казахстана подчеркнул, что мировая общественность должна способствовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. По его словам, именно внешнеполитические ведомства стран Запада обязаны подготовить "взаимоприемлемую почву" для возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом.

"Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества", - заключил он.

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