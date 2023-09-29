Китай выступил против решения США не приглашать Россию на саммит АТЭС

Мероприятие пройдет в Сан-Франциско в ноябре

Пекин недоволен решением Соединенных Штатов не приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Такое заявление сделал в пятницу, 29 сентября, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон нарушает международную практику — США как принимающая сторона обязаны "направить приглашения для всех членов АТЭС, полноправных и полноценных". Однако американские власти "занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России".

Чжан Ханьхуэй также рассказал, что Москва располагает всей информацией о контактах между Китаем и США. Вашингтон не отправлял через Пекин посланий Москве — ничего подобного "вообще не было", сообщает ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что американские власти не собираются приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе и российского президента Владимира Путина.

При этом в администрации президента отмечали, что и не ждут подобного приглашения от американской стороны.

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