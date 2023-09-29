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В Керчи за госизмену задержали агента украинской разведки

10:21
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Подозреваемый передавал СБУ сведения о передвижениях военной техники ВС России

В Керчи задержали местного жителя, который по заданию украинской разведки собирал данные о передвижениях военной техники в направлении зоны военной спецоперации, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

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Как отметили в ФСБ, в 2022 году 45-летний житель Крыма инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, после вербовки мужчина на протяжении довольно продолжительного времени выполнял различные поручения сотрудника украинской разведки.

Так, сотрудникам российских спецслужб удалось выяснить, что местный житель Керчи неоднократно осуществлял фото и видеосъемку перемещения военной техники ВС России и передавал собранные сведения через закрытые каналы связи сотрудникам СБУ.

Задержанному вменяется государственная измена, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Севастополе был задержан местный житель по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, задержанный по заданию сотрудника украинской разведки собирал сведения о фортификационных сооружениях, расположенных на территории полуострова Крым.

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