В России продлили ограничения на перевод валюты за рубеж

Такое решение принял Центробанк

Банк России продлил еще на шесть месяцев, до 31 марта 2024 года, ограничения на перевод валюты за рубеж. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора в пятницу, 29 сентября.

Граждане России и нерезиденты из дружественных стран вправе переводить на счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте за месяц.

Месячная сумма операций через системы денежных переводов не должна превышать 10 тысяч долларов, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее заместитель российского министра финансов Алексей Моисеев заверил, что обсуждаемые властями дополнительные меры валютного контроля за оттоком из России капитала через дружественные ей государства не будут затрагивать рядовых граждан.

Глава ВТБ Андрей Костин при этом указывал, что спекулятивные действия на фондовом рынке играют против "роста и благосостояния" национальной валюты России, а Центробанк должен способствовать ограничению таких "пагубных" тенденций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"