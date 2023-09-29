Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Россия уже вышла из ряда международных соглашений
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.
В сопроводительной записке отмечается, что Москву лишили возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств.
Денонсация конвенции позволит избежать дискриминационного отношения к России, цитирует документ "Интерфакс".
Ранее Москва прекратила участие в конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в силу неприемлемости для России условий, навязываемых европейской стороной.
Также Россия отказалась оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"