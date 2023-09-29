Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Россия уже вышла из ряда международных соглашений

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

В сопроводительной записке отмечается, что Москву лишили возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств.

Денонсация конвенции позволит избежать дискриминационного отношения к России, цитирует документ "Интерфакс".

Ранее Москва прекратила участие в конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в силу неприемлемости для России условий, навязываемых европейской стороной.

Также Россия отказалась оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН.

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