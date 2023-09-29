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Собянин назвал объекты, которые обновили в центре столицы в этом году

11:20
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Основные работы по благоустройству проводились в округах

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 29 сентября, подвел итоги благоустройства Центрального административного округа столицы в 2023 году.

В своем блоге градоначальник рассказал, что, как и в предыдущие годы, в этом сезоне основные работы по благоустройству проводились в округах. Но в то же время несколько интересных проектов реализовали в центре Москвы.

На Цветном бульваре привели в порядок территорию около входа на станцию метро и перед цирком Никулина.

Благоустроен квартал в границах ул. Мытная, ул. Хавская и Конного пер.: по просьбам жителей облагородили сквер на ул. Мытная и создали там две спортивные зоны.

На ул. Люсиновская был создан большой разноуровневый игровой комплекс с качалками, балансирами и батутами. Раньше здесь не было ни одной детской площадки.

Благоустройство знаковых объектов и небольших дворовых территорий добавляет историческому центру комфорт, уют и красоту, подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что в районе Марьино созданы новые комфортные пространства для отдыха и занятий спортом. Также отремонтировано 15 пешеходных мостов через пруды, очищены и приведены в порядок сами водоемы.

Кроме того, территории около 60 транспортных объектов в столице будут благоустроены в 2023 году. Власти города создают удобные пешеходные и транспортные маршруты к новым станциям метро и обновляют территории рядом с давно существующими.

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