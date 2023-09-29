"У них нет выбора": Маск назвал истинную причину оттока населения из Украины

Украинцы бегут от мобилизации в Европу

Перспектива стать "пушечным мясом" заставляет украинских граждан бежать из страны на Запад. Об этом на своей странице в Twitter написал американский предприниматель Илон Маск.

Такими словами миллиардер прокомментировал недавнее заявление американского журналиста и писателя Гленна Гринвальда. Напомним, что накануне публицист назвал новую мобилизационную кампанию на Украине "бесчеловечной".

"Ты прав. На Украине нет выбора не служить в армии", - написал Маск, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом предприниматель подчеркнул, что украинцы всерьез продумывают "планы побега" из страны, поскольку каждый день промедления в этом вопросе может "стоить им жизни". По его словам, украинские граждане "мечтают" переехать в ведущие страны Запада, чтобы избежать участия в боевых действиях в зоне СВО.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского является "главной угрозой" для жизни и безопасности простых украинцев. По мнению высокопоставленного дипломата, украинские граждане опасаются за свои жизни из-за новой мобилизационной кампании в стране.

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