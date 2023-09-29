Соответствующее соглашение подписал Сергей Собянин

В Москве откроют завод по производству электрических батарей. Соответствующее соглашение подписал сегодня мэр Сергей Собянин.

Предприятие возводят в Троицком округе столицы. На фабрике будут выполнять полный цикл операций. А большинство технологических процессов автоматизируют. Старт производства литий-ионных аккумуляторов запланирован на 2026 год - тогда фабрика сможет обеспечить батареями около 50 тысяч электромобилей.

"Историческое событие для технологического суверенитета нашей страны. Строится крупнейший в России завод тяговых батарей, они являются сердцем электромобиля и по стоимости составляют треть от машины. И без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно. С такими партнерами, как "Росатом" и "Камаз", я думаю, проект у нас удастся", - отметил Собянин.

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