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На Украине отказались от альтернатив полному членству в ЕС

12:18
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Киев жаждет стать полноправным членом Евросоюза

Предложенные Францией и Германией альтернативы членства в ЕС не соответствуют внешнеполитической стратегии Киева. Об этом в интервью изданию Politico заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

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Как отметил политик, украинские власти не будут мириться с медленным вариантом присоединения страны к ЕС.

"Мы хотим быть полноправным членом", - заявил Шмыгаль, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что Украина, вероятно, будет готова к вступлению в объединение через несколько лет. По его словам, для достижения этой цели украинские власти уже выполнили все восемь рекомендаций ЕК.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава одобрит заявку на вступление Киева в ЕС при условии реализации антикоррупционной кампании на Украине. По мнению политика, украинское власти должны предпринять ряд мер для устранения одного из главных наследий коммунистической системы – коррупции.

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