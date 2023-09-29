ФАС возбудила несколько дел из-за завышенных цен на топливо

Ведомство отслеживает ситуацию на рынке

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила несколько дел в ряде российских регионах по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства.

В частности, дела возбуждены в Ростовской и Белгородской областях, а также в Ставропольском крае — там компании продавали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

ФАС усмотрела в этих действиях нарушение антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что с ценами на топливо необходимо разобраться. Глава государства отметил, что "что там происходит в других звеньях, потребителя мало интересует", поскольку "потребителю нужен результат".

Чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, правительство ввело временный запрет на экспорт топлива из России. Из этого запрета был исключен ряд позиций.

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