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При взрыве в Пакистане погибли свыше 50 человек

12:16
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Взрыв прогремел возле мечети

Жертвами взрыва, который произошел неподалеку от мечети в пакистанском городе Мастунг, стали, по меньшей мере, 52 человека. Об этом в пятницу. 29 сентября, пишут местные средства массовой информации.

Один из медиков, работающих на месте происшествия, рассказал, что в числе погибших есть и сотрудник полиции. Кроме того, известно о нескольких десятках пострадавших.

Большое количество жертв и раненых объясняется тем, что люди массово собрались у мечети для празднования дня рождения мусульманского пророка Мухаммеда.

Власти Пакистана предполагают, что взрыв организовал террорист-смертник. Причины его действий в настоящее время выясняются, на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

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