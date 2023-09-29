Шойгу заявил об открытости России к укреплению военного сотрудничества с СНГ

Эти вопросы остаются в центре внимания

Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое заявление сделал в пятницу, 29 сентября, российский министр обороны Сергей Шойгу.

Генерал армии подчеркнул, что вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов.

Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области, цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия, поэтому подробности Россия и КНДР не раскрывают.

При этом Россия, в отличие от ряда других государств, соблюдает нормы международного права в области военно-технического сотрудничества. ФСВТС предостерегла Болгарию от передачи Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300. Ведомство подчеркнуло, что это лишь приведет к эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам.

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