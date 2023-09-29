Отказ Зеленского от мира приведет к концу украинской нации

Официальный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в украинскую столицу значительно приблизил неминуемое поражение ВСУ. Об этом на своей странице в Twitter написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Напомним, что накануне глава НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, в ходе переговоров им удалось обсудить ряд стратегических вопросов: обороноспособность ВСУ, новые поставки вооружений и текущую ситуацию в зоне СВО. Позднее Столтенберг заявил, что страны-участницы военно-политического блока выступают против капитуляции Украины ради достижения мира.

"Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО", - написал Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что такими действиями политический истеблишмент Украины поставил население страны в крайне "тяжелое положение". По его словам, отказ Владимира Зеленского от потенциального мира приведет к "уничтожению" украинской нации.

"Жаль украинцев", - заключил он.

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