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Россия опровергла вмешательство в отношения Казахстана с другими странами

12:59
  • пятница
  • 29 сентября 2023

При этом между Москвой и Астаной есть свои договоренности

В Москве не вмешиваются в отношения Казахстана с третьими странами, но рассчитывают, что удастся избежать негативного внешнего воздействия на связи с Астаной. Такое заявление в пятницу, 29 сентября, сделало российское Министерство иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих наши отношения как стратегическое партнерство и союзничество.

Это включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и многих-многих других областях, цитирует заявление МИД России "Интерфакс".

Комментарий МИД России последовал за заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что Астана выступает против антироссийских санкций, поскольку считает односторонние рестрикции против Москвы контрпродуктивными. Политик заверил, что, несмотря на антироссийские санкции Запада, Астана продолжит укреплять сотрудничество с Москвой в гуманитарной и торговой сферах.

25 сентября Токаев встретился с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным. Он подтвердил, что Москва и Астана углублять партнерство по самым важным направлениям.

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