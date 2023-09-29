Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Он пройдет между ЗИЛом и районом Печатники

Первые пассажиры спешат к новенькому речному трамвайчику. Он не только красивый, но и умный - оснащен сложной системой управления и программным обеспечением. Кстати, вся электроника в нем, как и корпус, климатическая установка, автоматизированная аппарель, бортовые двери и электродвигатель, российского производства. Но без человека все равно никак.

"Заряжаемся, как самокаты электрические, получается: подзарядился - поехал. Управляет электроника двигателями, машинами, просто оборотами, расходом электроэнергии. А судном управляет все равно человек. Капитан управляет судном, рулевой специалист обслуживает какие-то системы определенные", - рассказал Михаил Соколов, капитан-механик электрохода "Битца".

Для пассажиров - просторный и комфортный салон с удобными креслами и большими панорамными окнами. Попасть на борт можно с современного причала: здесь удобная зона ожидания, небольшой буфет с выпечкой и кофе, санузел, турникеты - платить можно картой "Тройка".

"Сегодня открывается второй маршрут: Печатники, Нагатинский затон, далее следует Южный речной вокзал, Кленовый бульвар, Автозаводской мост и ЗИЛ. Вместимость пассажиров не более 80 человек", - сообщила Ирина Шуртина, руководитель специалистов по обслуживанию пассажиров речного транспорта.

По маршруту уже сейчас проживает более 700 тысяч москвичей. Рядом ведется активная застройка, и цифра эта в ближайшее время дойдёт почти до миллиона. Дорога по воде сэкономит около 40 минут. Из Печатников до Нагатинского затона теперь 12 минут в пути. От затона до Южного речного вокзала - 17 минут.

"Сегодня запускаем второй уникальный маршрут электрических судов по Москва-реке. Первый маршрут пользуется огромной популярностью – уже проехали почти четверть миллиона пассажиров. Я надеюсь, что этот маршрут будет не менее интересным и востребованным", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пообщаться удалось не только с теми, кто будет речным транспортом пользоваться, но и с теми, кто будет им в будущем управлять - с курсантами академии водного транспорта.

Запуск двух маршрутов таких электрокораблей улучшат транспортное обслуживание для более чем 1,5 млн человек, проживающих в 18-ти районах столицы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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