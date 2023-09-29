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Синоптики рассказали, когда в Москву придут холода

15:04
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Бабье лето продлится недолго

Самый тёплый день! Эта пятница точно войдёт в историю метеонаблюдений. Последний раз погода преподносила такой подарок более века назад. 29 сентября 1900 года было чуть выше плюс 23. И сегодня у осени есть все шансы побить тот рекорд. В чём причина аномалии? И как на неё реагирует природа?

Этот сентябрь уже называют четвертым летним месяцем. И сегодня самый жаркий день этой осени и пик бабьего лета - днем в столичном регионе воздух прогреется до 25 градусов.

Аномальное тепло синоптики объясняют серией антициклонов, под влиянием которых держится высокое давление.

"Один антициклон сменял другой и было очень мало осадков. За месяц выпало всего 7,5 миллиметров, при норме около 70 мм - то есть где-то 10 процентов от месячной нормы. И было очень тепло - температура такая же, как в самых жарких месяцах в сентябре в 1938 году, в 2018 году в сентябре в Москве была самая теплая погода", - рассказала Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.

На затянувшееся тепло среагировала и природа - деревья остаются зелеными, а клумбы пестрят цветами, которые в это время года уже обычно убирают на отдых. Например, в Аптекарском огороде до сих пор цветет коллекция георгинов - помпоны, карлики и гиганты всей палитры, больше полусотни сортов. Происходят и вовсе ботанические казусы. В Волоколамском районе второй раз за год вдруг зацвела сирень, и с другими растениями происходят удивительные вещи.

Специалисты успокаивают: вторая весна не погубит растения, так как проснулись только отдельные почки. А в целом погодная аномалия даже пойдет им на пользу.

У теплого сентября есть и обратная сторона: в столичных парках резко активизировались клещи. В Роспотребнадзоре призывают защищаться от паразитов репеллентами и тщательно осматривать одежду после прогулок. Бодрствующие насекомые привлекают птиц, которые в Москве пролетом. Например, задерживаются в столичном регионе козодой, вальдшнеп и осоед, внешне похожий на орла.

Как отмечают орнитологи, на миграцию птиц все же влияет не изменение погоды, а соотношение длины дня и ночи, поэтому небольшая отсрочка для пернатых не критична. Тем более, и теплом осталось наслаждаться всего два дня. Уже с воскресения начнется похолодание - осень заявит свои права.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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