Две квартиры сгорели в многоэтажке на юге Москвы

Из подъезда дома самостоятельно вышли около 20 человек

Две квартиры сгорели этой ночью в многоэтажке на Домодедовской улице в Москве. Огонь также охватил соседние балконы. Жильцам нескольких этажей пришлось эвакуироваться, передает "ТВ Центр".

Вначале загорелась двухкомнатная квартира на 10-м этаже, потом соседняя, в какой-то момент уже полыхали несколько балконов.

Из подъезда дома самостоятельно вышли около 20 человек, а вот три жильца, находившиеся рядом с горящими квартирами, из-за сильного дыма не могли выбраться, им на помощь пришли спасатели. В итоге никто не пострадал.

Потушить возгорание удалось к трем часам ночи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"