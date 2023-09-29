ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две квартиры сгорели в многоэтажке на юге Москвы

15:05
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Из подъезда дома самостоятельно вышли около 20 человек

Две квартиры сгорели этой ночью в многоэтажке на Домодедовской улице в Москве. Огонь также охватил соседние балконы. Жильцам нескольких этажей пришлось эвакуироваться, передает "ТВ Центр".

Вначале загорелась двухкомнатная квартира на 10-м этаже, потом соседняя, в какой-то момент уже полыхали несколько балконов.

Из подъезда дома самостоятельно вышли около 20 человек, а вот три жильца, находившиеся рядом с горящими квартирами, из-за сильного дыма не могли выбраться, им на помощь пришли спасатели. В итоге никто не пострадал.

Потушить возгорание удалось к трем часам ночи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ликвидация пожара в жилом доме на Домодедовской улице
Ликвидация пожара в жилом доме на Домодедовской улице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.