Москвичка не может вернуть двух котов, которых она принесла на лечение

По ее словам, договор с ней не заключали

Визит в ветклинику едва не закончился рукопашной. Несколько дней назад Виктория принесла сюда на лечение двух котов. Оплатила названную сумму переводом на карту. И оставила питомцев у врача. Надеялась, что ей будут присылать сведения об их состоянии и фотографии. Но говорит, этого не произошло.

"На следующий день она мне выслала счет, в счете не было указания, что это организация какая-то, ИНН какой-то, просто бумажка, где перечислены были манипуляции. И тут я поняла, что что-то не так. Во-первых, не было договора, во-вторых, не было никакого плана лечения, каких-то диагнозов предварительных поставлено", - рассказывает Виктория.

Испугавшись мошенничества, она платить не стала. Отправилась в клинику за котами. Но там их не вернули. Не поверили уже самой Виктории, в ее адрес прозвучали нешуточные обвинения. Диалог не складывался - пришлось вызывать полицию.

Животные и правда были в плохом состоянии - у них диагностировали кальцевирус. В сопровождении полиции Виктории все-таки удалось увидеть животных. Один уже чувствует себя хорошо. Второму еще требуется медицинская помощь.

Виктории котов так и не вернули, они пока остаются в ветклинике. Юридически ситуация непростая для обеих сторон. Поскольку и волонтер Виктория не является хозяйкой животных, и договора с клиникой не существует. В результате в полиции - сразу два новых заявления.

"От местной жительницы поступило заявление о том, что сотрудники ветеринарной клиники не возвращают ей двух котов, которых она передала на лечение. Также со встречным заявлением обратилась представительница данного учреждения. Она пояснила, что заявительница отказывается оплачивать в полном объеме оказанные услуги", - сообщили в МВД.

И не исключено, что решать, кто в этой истории прав, действительно будет уже суд.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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