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Стартовала всероссийская акция "Цифровой диктант"

14:48
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Принять участие можно в онлайн- и офлайн-формате

Сегодня стартовала всероссийская акция "Цифровой диктант". В Москве проходит мероприятие, приуроченное к ее открытию, сообщает "ТВ Центр".

Спикеры отмечают важность развития цифровой грамотности в современном мире. Они рассказали, что тестирование включает четыре блока, которые посвящены разным направлениям. Например, новым технологиям или защите персональных данных.

Принять участие в акции можно в онлайн- и офлайн-формате. Она продлится до 15 октября.

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Всероссийская акция "Цифровой диктант"
Всероссийская акция "Цифровой диктант"
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