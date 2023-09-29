Принять участие можно в онлайн- и офлайн-формате

Сегодня стартовала всероссийская акция "Цифровой диктант". В Москве проходит мероприятие, приуроченное к ее открытию, сообщает "ТВ Центр".

Спикеры отмечают важность развития цифровой грамотности в современном мире. Они рассказали, что тестирование включает четыре блока, которые посвящены разным направлениям. Например, новым технологиям или защите персональных данных.

Принять участие в акции можно в онлайн- и офлайн-формате. Она продлится до 15 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"