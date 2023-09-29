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МАГАТЭ призвала вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины

13:41
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Резолюцию поддержали 69 стран

Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию с призывом вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Украины, передает "Коммерсант" со ссылкой на официальное заявление Минэнерго Украины.

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"Резолюция призывает Россию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возврату станции под полный контроль компетентных органов Украины", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, данную инициативу предложили делегации Канады, Финляндии и Коста-Рики. Примечательно, что представители этих стран разработали стратегию по обеспечению энергетической безопасности Украины.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что возвращение ЗАЭС под контроль украинских властей поддержали уже как минимум 69 стран.  

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активное применение военнослужащими ВСУ "урановых снарядов" не приведет к заражению украинских земель радиацией. По его мнению, риск возникновения подобной ситуации маловероятен. Именно так отреагировал высокопоставленный чиновник на новости о предоставлении украинской армии боеприпасов с урановым сердечником. По данным Пентагона, эти снаряды предназначаются для американских танков M1 Abrams.

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