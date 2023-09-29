Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом

ВСУ атаковали город 22 сентября

Ракетный удар украинских войск на штаб Черноморского флота в Севастополе является расчетливым терактом, который нес огромную угрозу для людей. Такое заявление в пятницу, 29 сентября, сделал губернатор города Михаил Развожаев.

Политик в эфире телеканала "Россия 24" указал на то, что "удар был нанесен днем в самый час пик", а "здание находится в центре оживленного города".

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что атака Вооруженных сил Украины на Севастополь была скоординирована Киевом с Соединенными Штатами и Великобританией.

Постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов отметил, что ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе "следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"