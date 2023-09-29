Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на следующие три года

Документ охватывает период 2024-2026 годы

Правительство России направило в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказали в пресс-службе кабмина.

Ожидается, что бюджетные доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026 году — 34,1 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей — в 2025 году, 35,6 трлн рублей — в 2026 году, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что ситуация с исполнением бюджета стабилизируется, в августе уже был профицит. Вместе с тем ненефтегазовые доходы в 2023 году значительно выше прошлогодних показателей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что увеличение объема бюджетных расходов на оборону в проекте бюджета на 2024 год оправдано, поскольку "мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию".

Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что риски для экономики никуда не делись, поэтому надо избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании бюджета, хотя в августе он отмечал, что звучавшие в начале года экспертные мнения о том, что бюджет будет сложно сбалансировать не оправдались.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"