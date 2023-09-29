Андрей Бочкарев рассказал об уникальном облике новых станций салатовой ветки метро

При отделке станции "Лианозово" были применены как натуральный камень, так и алюминиевые сотовые панели

Сочетание искусственных и натуральных отделочных материалов позволило сформировать уникальный архитектурный облик станций нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

"В дизайне станции "Яхромская" сочетаются "цвета Москвы" – красный и белый. Единство художественного облика станции достигается разными элементами отделки. На стенах, колоннах и потолке смонтированы красные и белые алюминиевые сотовые панели, а пол выложен светлым Сибирским гранитом и красным гранитом Сюскюансаари из Карелии", – заявил Бочкарев.

Как отметил заместителя мэра, остров Сюскюянсаари, где добывают этот материал, расположен в северной части Ладоги, недалеко от Валаама, разработка этого месторождения ведется с в XIX века.

При этом генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что при отделке станции "Лианозово" широко применены как натуральный камень, так и алюминиевые сотовые панели.

"Наклонные ходы эскалаторов между платформой и вестибюлями отделаны гранатовым амфиболитом, пол платформы и обоих вестибюлей "Лианозово" – светло-серым гранитом, края платформы и цоколи путевых стен – темным габбро. Главный элемент дизайна платформенного участка "Лианозово" – трехпролетные порталы, образующие анфилады, – созданы с помощью алюминиевых сотовых панелей цвета меди", - уточнил глава холдинга.

Он также добавил, что в отделке конечной станции нового участка салатовой ветки – "Физтеха" – гранит сочетается со сталью.

"Платформа стации "Физтех" облицована светлым Сибирским гранитом с контрастными черными гранитными полосами, которые визуально выделяют установленные на платформе скамьи. Также при отделке использована нержавеющая сталь, как шлифованная, так и выкрашенная в белый цвет", - заключил Юрий Кравцов.

Напомним, открытие нового участка улучшило транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный, и разгрузило Дмитровское шоссе.

В 2023 году инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" отмечает 65-летие. С 2011 года с участием АО "Мосинжпроект" в Москве введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо.

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