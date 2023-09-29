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Песков ушел от ответа на вопрос о возвращении "Вагнера" в зону СВО

13:57
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Вопросы о возможном дальнейшем участии бойцов группы "Вагнер" в спецоперации России на Украине следует адресовать профильным структурам. Такое заявление сделал в пятницу, 29 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как заявил спикер Кремля, ответить на подобный вопрос может только Министерство обороны России, в чьей компетенции это находится, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывший начальник штаба группы "Вагнер" полковник в отставке Андрей Трошев присутствовал на встрече главы государства с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Песков объяснил это тем, что отставной полковник теперь работает в Минобороны.

Владимир Путин отмечал, что в ходе последней встречи с Трошевым были затронуты вопросы формирования добровольческих подразделений, которые могли бы выполнять приоритетные задачи Минобороны России в рамках военной спецоперации.

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