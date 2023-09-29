Собянин: в Москве будет локализовано производство тяговых батарей для электротранспорта

Проект будет реализован при поддержке "Росатома" и "КамАЗа"

Крупнейший в России завод по производству тяговых батарей для электротранспорта будет построен в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе подписания с первым заместителем гендиректора госкорпорации "Росатом" Александром Локшиным и генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным соглашения о сотрудничестве в сфере развития технологий электромобилестроения.

"Историческое событие для технологического суверенитета нашей страны – строится крупнейший в России завод тяговых батарей, которые являются, по сути дела, сердцем электромобилей и по стоимости составляют треть от машины", - заявил Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно. По его словам, с такими партнерами, как "Росатом" и "КамАЗ" этот проект точно будет реализован.

"И через два года здесь будет создан и будет работать современнейший завод", - уточнил мэр.

Как отметил Александр Локшин, технологии, которые будут применяться на новом производстве, принадлежат "Росатому" и будут масштабироваться в дальнейшем.

Сергей Когогин также добавил, что такое сотрудничество позволит создать современный продукт. По его мнению, постоянное взаимодействие с "Росатомом" позволит создать передовой продукт по требуемой себестоимости.

Помимо этого, между ГУП "Мосгортранс" и ООО "Рэнера" был подписан офсетный контракт. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, данный контракт предусматривает строительство завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем на основе литий-ионных ячеек.

В рамках подписанных соглашений правительство Москвы гарантирует в течение шести лет закупить более 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов. Также город берет на себя обязательства по строительству производственных зданий в рекордно короткий срок – всего за один год. Со своей стороны, "Росатом" оснастит завод современным оборудованием, обеспечит его запуск и весь дальнейший производственный процесс, а "КамАЗ" будет содействовать внедрению и установке продукции завода на личный и городской транспорт, который создают и используют в Москве и по всей России.

Для строительства завода правительство Москвы предоставило земельный участок площадью 20,4 га в селе Красная Пахра. Площадь производства составит 160 тыс. кв. м. Будет создано 900 рабочих мест.

Мощности нового завода позволят производить до 50 тыс. литий-ионных аккумуляторов в год для электромобилей (такси, каршеринг, личный транспорт), электробусов, трамваев (обеспечение автономного хода), речных электросудов и средств индивидуальной мобильности (электровелосипеды, электросамокаты, электроскутеры и другое). По оценкам специалистов, благодаря использованию новейших технологий вырастет базовая емкость батарей.

Производственные корпуса намечено построить в 2024 году. Начать выпуск литий-ионных аккумуляторов и выйти на проектные мощности планируется в 2025-2026 годах.

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