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Кремль рассказал о перспективах миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

14:21
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Пескова спросили, будет ли миссия продлена

Возможность продления миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет обсуждаться с азербайджанской стороной. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Чиновник подчеркнул, что теперь речь идет о миссии, которая уже находится на территории Азербайджана, поэтому обсуждать ее дальнейшее пребывание там необходимо с Баку, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что военнослужащие российского миротворческого контингента проявляют настоящий героизм, обеспечивая безопасность мирных граждан в Нагорном Карабахе. Москва категорически не согласна с обвинениями в их сторону, звучавшими из Еревана.

При этом Армения потребовала создать миротворческие силы под эгидой ООН для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе. В Ереване заявили, что основу миротворческого контингента должны составить военнослужащие стран НАТО – Франции и США.

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Миротворцы в Нагорном Карабахе
Миротворцы в Нагорном Карабахе
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