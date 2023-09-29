Кремль рассказал о перспективах миротворческой миссии в Нагорном Карабахе

Пескова спросили, будет ли миссия продлена

Возможность продления миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет обсуждаться с азербайджанской стороной. Об этом в пятницу, 29 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник подчеркнул, что теперь речь идет о миссии, которая уже находится на территории Азербайджана, поэтому обсуждать ее дальнейшее пребывание там необходимо с Баку, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что военнослужащие российского миротворческого контингента проявляют настоящий героизм, обеспечивая безопасность мирных граждан в Нагорном Карабахе. Москва категорически не согласна с обвинениями в их сторону, звучавшими из Еревана.

При этом Армения потребовала создать миротворческие силы под эгидой ООН для поддержания стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе. В Ереване заявили, что основу миротворческого контингента должны составить военнослужащие стран НАТО – Франции и США.

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