Орбан оценил перспективу вступления Украины в ЕС

Страна, у которой нет четких границ, не может стать членом Евросоюза

На сегодняшний день Будапешт не видит возможности для присоединения Украины к ЕС. Об этом в интервью информагентству Reuters заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что буквально несколько недель назад в Еврокомиссии анонсировали начало переговоров о присоединении Украины к ЕС. По данным Bloomberg, глава ЕК планирует публично объявить об этом уже в следующем месяце. Позднее на эту новость отреагировала заместитель Европейского парламента Катарина Барли, отметив, что Украина вряд ли станет полноправным членом Евросоюза до 2029 года.

"Мы не можем избежать вопроса: можем ли мы действительно рассмотреть вопрос о членстве страны или начать переговоры о присоединении со страной, которая находится в состоянии войны?" – заявил Орбан, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что на данный момент никто не может спрогнозировать, какой именно Украина будет после окончания проведения военной спецоперации. По его словам, члены ЕС не могут принять в свою "семью" страну, у которой нет четких территориальных границ.

"Принять страну в Европейский союз, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно", - пояснил глава правительства, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о сроках вступления Украины в ЕС.

Он также добавил, что в связи с этим страны-участницы политико-экономического объединения должны "взвесить все за и против" перед принятием окончательного решения по поводу членства Украины в Евросоюзе.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предложенные Францией и Германией альтернативы членства в ЕС не соответствуют внешнеполитической стратегии Киева. По мнению главы правительства, украинские власти планируют и дальше настаивать на скорейшем вступлении страны в объединение.

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