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МИД Никарагуа счел СВО самозащитой России

14:41
  • пятница
  • 29 сентября 2023

Москва защищается на законных основаниях

Россия законно защищается на Украине от агрессии, которую Запад ведет против Москвы. Такое заявление сделал в пятницу, 29 сентября, министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада.

Как заявил политик, США, ЕС и НАТО используют Украину для "победы над Россией и уничтожения России", при этом российская сторона защищается "обоснованно и опираясь на свое и международное право".

Только Россия вправе определять собственную политику, чтобы "противостоять агрессии со стороны североамериканской империи, которая вовлекает в нее Европу и НАТО", цитирует Монкаду РИА Новости.

Ранее, комментируя итоги саммита латиноамериканских стран с Евросоюзом в Брюсселе, президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского лидера Владимира Зеленского фашистом и нацистом, которому не подадут руки в большинстве стран Центральной и Южной Америки.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров после поездки в Никарагуа отметил, что Латинская Америка становится влиятельным центром многополярного мира, хотя коллективный Запад пытается не допустить этих изменений.

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